Составьте небольшой рассказ.используйте данные словосочетания.озоглавте его и з??пишите......... встретились с другом.пошли на рынок за котёнком.Назвали Барсиком.стали играть с котёнком.спрятался под диван.блюдце с молоком.ухаж...

Гость: Гость:

Название:Мой друг Барсик.Сегодня мы встретились с другом в парке.Мама сказала пойти на рынок,за котёнком.Он был такой красивый!Нам захотелось его назвать Барсиком.Вот мы пришли домой и стали играть с котёнком.А он быстро спрятался под диван. Мы приманили его блюдцем с молоком.И стали ухаживать за пушистым другом! Т.п.-За котенком,Барсиком,с котёнком,блюдцем,с молоком,за другом. Надеюсь помагла!