Пожалуйста пожалуйста помогите #1583 срочно:(

Математика
Пожалуйста пожалуйста помогите #1583 срочно:(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Избавляйся от знаменателя путём умножения на меньшее число, которое делится и на тот и на этот знаменатель
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