Составь и запиши три предложения так чтобы в первом предложении были имена существительные только 2-го склонения
Русский язык
Составь и запиши три предложения так чтобы в первом предложении были имена существительные только 2-го склонения
Ответ(ы):
Гость:
1)Папа ехал на автобусе в парк. 2)Я очень люблю собак и хочу попросить родителей купить мне собаку. 3)Погода была солнечная и я решил погулять
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