Морфологический разбор слова спрятавшийся

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Морфологический разбор слова спрятавшийся
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Автор: Гость
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Гость:
Начальная форма: СПРЯТАВШИЙСЯ Часть речи: Причастие Грамматика: мужской род, единственное число, именительный падеж, неодушевленное, прошедшее время, совершенный вид, непереходный, действительный залог Начальная форма: СПРЯТАВШИЙСЯ Часть речи: Причастие Грамматика: мужской род, единственное число, винительный падеж, неодушевленное, прошедшее время, совершенный вид, непереходный, действительный залог
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