Загадай число ,затем прибавь к нему сумму чисел стоящих справа и слева от загаданного в числовом ряду.затем умножь результат на 2,в конце раздели результат на разность чисел соседних с загаданным.ответ 21
Математика
Загадай число ,затем прибавь к нему сумму чисел стоящих справа и слева от загаданного в числовом ряду.затем умножь результат на 2,в конце раздели результат на разность чисел соседних с загаданным.ответ 21
Ответ(ы):
Гость:
(6+7+8)*2/2=21 Ответ: загадали число 7
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