Загадай число ,затем прибавь к нему сумму чисел стоящих справа и слева от загаданного в числовом ряду.затем умножь результат на 2,в конце раздели результат на разность чисел соседних с загаданным.ответ 21

Математика

Загадай число ,затем прибавь к нему сумму чисел стоящих справа и слева от загаданного в числовом ряду.затем умножь результат на 2,в конце раздели результат на разность чисел соседних с загаданным.ответ 21

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