Подалуйста!Хоть одно задание!!!!!!! 1.В каком варианте есть речевая ошибка: 1.выгл??дел более ярче; 2.Пробежал быстрее всех; 3.Мчался быстрее ветра. 4.Написовал ярче всех. 2.в каком ряду наречия меры и степени? 1.Вдвое...

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Подалуйста!Хоть одно задание!!!!!!! 1.В каком варианте есть речевая ошибка: 1.выгл??дел более ярче; 2.Пробежал быстрее всех; 3.Мчался быстрее ветра. 4.Написовал ярче всех. 2.в каком ряду наречия меры и степени? 1.Вдвое, немного, вдоволь. 2.Сгоряча, сослепу, поневоле. 3.Сейчас, всегда, тогда. 4.Назло, нарочно, умышленно. 3.В каком ряду оба наречия образованы приставочным способом? 1. докрасна, сгоряча; 2. Невежливо, бесцеремонно; 3. отныне; повсюду; 4. бесплатно, бесследно. Пожалуйста !!

Автор: Гость