Сочинение обо мне на 1 а4 лист
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Сочинение обо мне на 1 а4 лист
Ответ(ы):
Гость:
Ну, для начала нужно представить себя. как тебя зовут, сколько тебе лет. дальше рассказать о своих увлечениях. твое любимое время года. о себе можно многое рассказать.
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