Автомобили новые шины Шины на заднем колесе выдерживает пробег 16000 километров а н?? переднем 24000 километров Какой максимальный пробег можно осуществить на этих колесах
Математика
Автомобили новые шины Шины на заднем колесе выдерживает пробег 16000 километров а н?? переднем 24000 километров Какой максимальный пробег можно осуществить на этих колесах
Ответ(ы):
Гость:
16000 вполне нормально
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