Из двух поселков, расстояние между которыми 22 км, навстречу друг другу вышли два п??шехода. Первый из них вышел на 1 ч раньше другого. Они встретились через 2 ч после того как вышел второй пешеход, скорость которого на 1 км/ч ...

Математика

Из двух поселков, расстояние между которыми 22 км, навстречу друг другу вышли два п??шехода. Первый из них вышел на 1 ч раньше другого. Они встретились через 2 ч после того как вышел второй пешеход, скорость которого на 1 км/ч больше скорости второго. Какова скорость второго пешехода

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