Из двух поселков, расстояние между которыми 22 км, навстречу друг другу вышли два п??шехода. Первый из них вышел на 1 ч раньше другого. Они встретились через 2 ч после того как вышел второй пешеход, скорость которого на 1 км/ч ...

Математика
Из двух поселков, расстояние между которыми 22 км, навстречу друг другу вышли два п??шехода. Первый из них вышел на 1 ч раньше другого. Они встретились через 2 ч после того как вышел второй пешеход, скорость которого на 1 км/ч больше скорости второго. Какова скорость второго пешехода
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V₁ - скорость первого пешехода, t₁=3 -время первого             v₂=v₁+1 - скорость второго пешехода, t₁=2 -время второго  22=v₁*3+(v₁+1) *2 5v₁=20 v₁=4(км/ч) v₂=5км/ч Ответ: скорость второго пешехода 5км/ч
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