Из двух поселков в одну сторону выехали два велосипедиста расстояние между посел??ом 4 км Скорость первого велосипедиста 8 км в час скорость второго 6 км в час через какое время первый велосипед другой 2

Математика
Из двух поселков в одну сторону выехали два велосипедиста расстояние между посел??ом 4 км Скорость первого велосипедиста 8 км в час скорость второго 6 км в час через какое время первый велосипед другой 2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S = v * t - формула пути s = 4 (км) - расстояние между посёлками v = 8 - 6 = 2 (км/ч) - скорость сближения при движении вдогонку t - ? ------------------- t = 4 : 2 = 2 (ч) - через 2 часа первый велосипедист догонит второго. Ответ: через 2 часа.
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