Из двух поселков в одну сторону выехали два велосипедиста расстояние между посел??ом 4 км Скорость первого велосипедиста 8 км в час скорость второго 6 км в час через какое время первый велосипед другой 2

Математика

Из двух поселков в одну сторону выехали два велосипедиста расстояние между посел??ом 4 км Скорость первого велосипедиста 8 км в час скорость второго 6 км в час через какое время первый велосипед другой 2

Автор: Гость