Уравнения: 5-11х= -2 9-24х= -16 6-4=0
Алгебра
Уравнения: 5-11х= -2 9-24х= -16 6-4=0
Ответ(ы):
Гость:
5-11х= -2x² 2x²-11x+5=0 D=121-40=81 x1=11-9/10=2/10=0.2 x2=11+9/10=20/10=2 9x²-24х= -16 9x²-24x+16=0 k=12 D=144-144=0;D=0 x=24:18=4/3 6x²-4=0 6x²=4 x²=2/3 x=+-√2/3
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