Почему помещики были против реформ киселева

История
Почему помещики были против реформ киселева
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Автор: Гость
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Гость:
Они опасались, что попытки улучшить быт государственных крестьян усилят тяготение их крепостных к. переходу в казенное ведомство.
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