Составить план рассказа по лит.чт про иван царевич и серый волк русская сказка 3 класс
Литература
Составить план рассказа по лит.чт про иван царевич и серый волк русская сказка 3 класс
Ответ(ы):
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1. Сад царя. 2. жар-птица. 3. путешествие Ивана 4. хитрость волка, путь домой 5. злоба братьев 6. возвращение Ивана домой
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