Нужно написать мужские ремёсла карелии

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Гончарное дело - изготовление посуды и сосудов для приготовления пищи или для хранения жидких и сыпучих материалов. Резьба по дереву - резьба рисунков на деревянных предметах. Роспись по дереву - раскраска деревянных вещей разными цветами.