Нужно написать мужские ремёсла карелии
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Нужно написать мужские ремёсла карелии
Ответ(ы):
Гость:
Гончарное дело - изготовление посуды и сосудов для приготовления пищи или для хранения жидких и сыпучих материалов. Резьба по дереву - резьба рисунков на деревянных предметах. Роспись по дереву - раскраска деревянных вещей разными цветами.
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