Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли две машины, скорость первой машины в 2 раза меньше скорости второй. Расстояние между пунктами 480 км и машины встретились через 4 ч. Найдите скорость (в км/ч) второй машины.
Математика
Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли две машины, скорость первой машины в 2 раза меньше скорости второй. Расстояние между пунктами 480 км и машины встретились через 4 ч. Найдите скорость (в км/ч) второй машины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x+8x=480 12x=480 x=40 2)40×2=80 км/ч
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