Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли две машины, скорость первой машины в 2 раза меньше скорости второй. Расстояние между пунктами 480 км и машины встретились через 4 ч. Найдите скорость (в км/ч) второй машины.

Математика

Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли две машины, скорость первой машины в 2 раза меньше скорости второй. Расстояние между пунктами 480 км и машины встретились через 4 ч. Найдите скорость (в км/ч) второй машины.

Автор: Гость