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75 % х = 2/5 решить уравнение
Математика
75 % х = 2/5 решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75% это 0.75=3/4 3/4х=2/5 х=2/5*4/3 х=8/15
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