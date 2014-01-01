Какая главная мысль произведения ещё мама
Литература
Какая главная мысль произведения ещё мама
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль рассказа заключается в том, что учительница в школе тоже как родная мать. Она относится к ученикам по матерински и с любовью.
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