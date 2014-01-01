Фермеры продали 1 364 тонны пшеницы ржи на 276 там меньше чем пшеницы А гречихи в 8 раз меньше чем во ржи Сколько тонн гречихи продали фермеры
Математика
Фермеры продали 1 364 тонны пшеницы ржи на 276 там меньше чем пшеницы А гречихи в 8 раз меньше чем во ржи Сколько тонн гречихи продали фермеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)1364-276=88 (тонн)ржи 2.)88:8=11 (тонн)гречихи Ответ:11 тонн гречихи
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