Фермеры продали 1 364 тонны пшеницы ржи на 276 там меньше чем пшеницы А гречихи в 8 раз меньше чем во ржи Сколько тонн гречихи продали фермеры

Математика

Фермеры продали 1 364 тонны пшеницы ржи на 276 там меньше чем пшеницы А гречихи в 8 раз меньше чем во ржи Сколько тонн гречихи продали фермеры

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