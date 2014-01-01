Фермеры продали 1 364 тонны пшеницы ржи на 276 там меньше чем пшеницы А гречихи в 8 раз меньше чем во ржи Сколько тонн гречихи продали фермеры

Математика
Фермеры продали 1 364 тонны пшеницы ржи на 276 там меньше чем пшеницы А гречихи в 8 раз меньше чем во ржи Сколько тонн гречихи продали фермеры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)1364-276=88 (тонн)ржи 2.)88:8=11 (тонн)гречихи Ответ:11 тонн гречихи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Обращение к ученикам школы о бережном отношении к книге
Ответить
Українська мова
Напишіть замітку до шкільної газети про нову комп'ютерну гру,цікаву для ваших одн??літків. Українська мова,6 класс. Глазова2014. Вправа 464
Ответить
Литература
Примеры 5 стихотворных размеров у Некрасова
Ответить
Математика
Установите соответствие между названием , рисунком и градусной мерой угла .
Ответить
Математика
4+5 16+5 помогите пж решить
Ответить