Обращение к ученикам школы о бережном отношении к книге

Окружающий мир
Обращение к ученикам школы о бережном отношении к книге
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Автор: Гость
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Гость:
Дорогие ребята ! книги очень ценная вещь которая передается из поколения в поколение .Поэтому мы должны бережно относиться к книгам не рвать не рисовать а аккуратно их читать
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