Какой падеж у слова устами???

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Какой падеж у слова устами???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорить (чем?) устами. Кем? Чем? Творительный падеж.
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