из двух пунктов ,расстояние между которыми 32км , одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и велосипедист .Скорость пешеход 4км /ч ,что в 3 раза меньше , чем скорость велосипедиста .Через сколько часов они встретят...

Математика

из двух пунктов ,расстояние между которыми 32км , одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и велосипедист .Скорость пешеход 4км /ч ,что в 3 раза меньше , чем скорость велосипедиста .Через сколько часов они встретятся ?

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