из двух пунктов ,расстояние между которыми 32км , одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и велосипедист .Скорость пешеход 4км /ч ,что в 3 раза меньше , чем скорость велосипедиста .Через сколько часов они встретят...
Математика
из двух пунктов ,расстояние между которыми 32км , одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и велосипедист .Скорость пешеход 4км /ч ,что в 3 раза меньше , чем скорость велосипедиста .Через сколько часов они встретятся ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*3=12км/ч-скорость пешехода. 2)12+4=16км/ч-скорость сближения 3)32:16=через 2 часа-они встретятся.
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