Из двух сёл,расстояние между которыми 38 км, одновременно вышли навстречу друг дру??у два пешехода. Скорость одного из них равна 4 4/9 км/ч,что в 1 1/9 раза больше скорости второго. Через сколько времени пешеходы встретятся?

Математика

Из двух сёл,расстояние между которыми 38 км, одновременно вышли навстречу друг дру??у два пешехода. Скорость одного из них равна 4 4/9 км/ч,что в 1 1/9 раза больше скорости второго. Через сколько времени пешеходы встретятся?

Автор: Гость