Из двух сёл,расстояние между которыми 38 км, одновременно вышли навстречу друг дру??у два пешехода. Скорость одного из них равна 4 4/9 км/ч,что в 1 1/9 раза больше скорости второго. Через сколько времени пешеходы встретятся?
Математика
Из двух сёл,расстояние между которыми 38 км, одновременно вышли навстречу друг дру??у два пешехода. Скорость одного из них равна 4 4/9 км/ч,что в 1 1/9 раза больше скорости второго. Через сколько времени пешеходы встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 4/9=40/91 1/9=10/940/9:10/9=4 - скорость второго4 4/9+4=8 4/9=76/9 - общая скорость38:76/9=9/2=4,5 часаОтвет: через 4,5 часа
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