Можно ли понять человека , не изучая общество, в котором он живёт?

Обществознание
Можно ли понять человека , не изучая общество, в котором он живёт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно нет,ведь человек в себе может таить многое, а выдовать совсем другие качества и даже человек который знает в каком он окружении живёт может, его не совсем понять потому что он не был в его шкуре. надеюсь помогла.УДАЧИ
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