Сколько будет 100+900+1000+108+9000

Математика
Сколько будет 100+900+1000+108+9000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе по действиям!!! будет 11 108
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