35БАЛЛОВ!!!!!! Срочно. 4 задание на фото.
Английский язык
35БАЛЛОВ!!!!!! Срочно. 4 задание на фото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).+ 2).- 3).+ 4).- 5).+ 6).+ 7).+ 8).- 9).+ 10).- + this is "the" - nothing
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