35БАЛЛОВ!!!!!! Срочно. 4 задание на фото.

Английский язык
35БАЛЛОВ!!!!!! Срочно. 4 задание на фото.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).+ 2).- 3).+ 4).- 5).+ 6).+ 7).+ 8).- 9).+ 10).- + this is "the" - nothing
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В квартире живут 4 человека на каждого из них приходится по 15 квадратных метров об??ей площади. Кухня занимает 1/6 квартиры, 1/5 коридор,туалет и ...
Ответить
Русский язык
Какое слово лишнее а) носок мозоль георгин помидор б) ножницы дрожжи щипцы башмаки в) подлежащее глагол сущиствительное наречие г) брюки хлопо...
Ответить
Окружающий мир
Натуральные числа это которые делятся на 2 без остатка?
Ответить
Русский язык
Изложение.Девочка с персиками.(Это работа не покартине.)
Ответить
Математика
Как найти параметр прямоугольника и параметр квадрата
Ответить