Изложение.Девочка с персиками.(Это работа не покартине.)

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Серов «Девочка с персиками» описание «Девочка с персиками» — картина русского живописца Валентина Серова, написана в 1887 году, хранится в Государственной Третьяковской галерее. Героиня портрета – дочь известного предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова – Вера. Девочке было всего 12 лет, когда мастер взялся писать её портрет. Девочка сидит неподвижно, но по её смуглому румяному лицу, по тёмным всклокоченным волосам, заметно, что ещё несколько минут назад она играла в залитом солнцем саду. Она одета в розовую кофту с нарядным чёрным бантом. Загорелая девочка пристально смотрит вперёд. У нее большие темные глаза, слегка растрепанные волосы и четко очерченные брови. Можно подумать, что девочка задумала какую-то шалость. Она держит один персик, собирается съесть его. Поза девочки выражает нетерпение. Ещё мгновение, и она сорвётся, словно бабочка с цветка, снова в сад играть с детьми. И вот этот самый момент ухватил талантливый художник. Вся картина залита солнечным лучами, свет заливает всю комнату, играет разноцветными бликами на стене, на мебели, на подсвечнике, виднеющемся справа, на серебряном ноже, лежащем на белоснежной скатерти. Через окно мы видим, что на улице ранняя осень, также это заметно по жёлтым листьям, лежащим на столе. Дверь, открытая в другую комнату дает нам представление о неограниченном пространстве. Вся картина наполнена белым светом, что придаёт ей чистоту, свежесть и спокойствие. Благодаря приёмам, взятым из импрессионизма, В. Серов сумел неподражаемо передать игру солнечного света, его насыщенность, и даже то, что трудно собственно нарисовать – воздушность и мимолётность мгновения. «Девочка с персиками» изложение На картине изображена общая любимица художников, гостивших в то время в Абрамцеве, Вера Мамонтова, дочь Саввы Мамонтова. Глядя на картину, мы видим очень живую и загорелую девушку. У нее большие темные глаза, в которых затаился какой-то огонек. Вся залитая светом, врывающимся через окно, она пристально смотрит на зрителя. Этот необыкновенно бодрящий солнечный свет насыщает все пространство большой и светлой комнаты. Он играет разноцветными отблесками и на стене, и на повешенном в простенке блюде, и на спинке стульев, и на столике у окна. Притаившийся на столе и виднеющийся справа подсвечник тоже отражает этот радостный свет. Серебряный нож, который лежит на столе, ярко сверкает на фоне белоснежной скатерти. Не задерживаясь на окружающих предметах, свет скользит по лицу девочки, рождает на ее розовой блузке игру сиреневых и голубых бликов. Смуглое лицо девочки оттеняется общим голубоватым тоном картины. Этот на первый взгляд, холодноватый тон смягчается теплыми тонами лежащих на столе персиков и листьев и завершается звучным мажорным тоном красного банта на груди. Глядя на девочку, вся поза которой выражает сдерживаемое нетерпение, кажется, что она лишь на минуту уселась за столом. У нее чуть раздуваются ноздри, будто бы она не может отдышаться от быстрого бега, а карие глаза искоса поглядывают на нас, словно замышляя очередную проделку. Несмотря на то, что губы ее серьезно сжаты, в них бездна детского лукавства. Когда смотришь на картину, чувствуешь, как от нее веет свежестью, молодостью и одновременно каким-то благородством. Обстановка изображенной на картине комнаты такая уютная, что рождает чувство защищенности от невзгод окружающего мира. Поэтому не удивительно, что картина «Девочка с персиками» поразила тогдашнюю Москву и стала одним из перлов русской портретной живописи.Источник: http://ktoikak.com/devochka-s-persikami-opisanie-kartinyi/ Энциклопедия полезных знаний © ktoikak.com