И горький мёд сухой полыни и бледность звёздная в дали.На дочь любимую он смотрит ??енасмотрится.Напишите главные члены предложений
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И горький мёд сухой полыни и бледность звёздная в дали.На дочь любимую он смотрит ??енасмотрится.Напишите главные члены предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочь,смотрит,ненасмотрится
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