И горький мёд сухой полыни и бледность звёздная в дали.На дочь любимую он смотрит ??енасмотрится.Напишите главные члены предложений

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И горький мёд сухой полыни и бледность звёздная в дали.На дочь любимую он смотрит ??енасмотрится.Напишите главные члены предложений

Автор: Гость