Дано расстояние 200 м скорость начальная 0 конечная-20м в с масса 0,001кг найти силу дано масса 50 кг сила трения 100 ньютонов найти ускорение
Физика
Дано расстояние 200 м скорость начальная 0 конечная-20м в с масса 0,001кг найти силу дано масса 50 кг сила трения 100 ньютонов найти ускорение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) F=ma, где a=(u^2-u0^2)/2S=(20^2-0)/2*200=400/400=1м/с^2. F=0,001kg*1m/c^2=0,001 H. 2) F=ma => a=F/m=100H/50kg=2m/c^2. Ответ: 1) 0,001Н; 2) 2м/с^2.
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