Дано расстояние 200 м скорость начальная 0 конечная-20м в с масса 0,001кг найти силу дано масса 50 кг сила трения 100 ньютонов найти ускорение

Физика

Дано расстояние 200 м скорость начальная 0 конечная-20м в с масса 0,001кг найти силу дано масса 50 кг сила трения 100 ньютонов найти ускорение

Автор: Гость