Какие животные и растения обитают на лугу а какие в пресной воде. Приведите 7-8 примеров

Биология
Какие животные и растения обитают на лугу а какие в пресной воде. Приведите 7-8 примеров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лугу мышиный горошек,зверобой,иван чай,клевер,крапива,одуванчик а с обитателей муравей,комар,муха,пчелы,шмели полевые,кузнечик  и жук навозник.А вот  в пресной лебеди,утки,гуси,журавль,бобры,выдра,водоросли и хлорела 
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