Какие животные и растения обитают на лугу а какие в пресной воде. Приведите 7-8 примеров

Гость: Гость:

На лугу мышиный горошек,зверобой,иван чай,клевер,крапива,одуванчик а с обитателей муравей,комар,муха,пчелы,шмели полевые,кузнечик и жук навозник.А вот в пресной лебеди,утки,гуси,журавль,бобры,выдра,водоросли и хлорела