Какие животные и растения обитают на лугу а какие в пресной воде. Приведите 7-8 примеров
Биология
Какие животные и растения обитают на лугу а какие в пресной воде. Приведите 7-8 примеров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лугу мышиный горошек,зверобой,иван чай,клевер,крапива,одуванчик а с обитателей муравей,комар,муха,пчелы,шмели полевые,кузнечик и жук навозник.А вот в пресной лебеди,утки,гуси,журавль,бобры,выдра,водоросли и хлорела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
У кого тетрадь Пасечника по биологиии для 7 класса. Помогите сделать 2 номер. Срочн??!!!!! Очень надо!!!!
Математика
Литература