Моё впечатление о сказке подчерица

Гость: Гость:

В русской народной сказке «Морозко» мы знако­мимся с двумя девочками. Одна из них была добрая, лас­ковая и трудолюбивая. Другая — грубая, ленивая и зави­стливая. Но жилось им в семье по-разному. Ленивая была родной дочерью старухи-хозяйки, а добрая и трудолюби­вая — падчерицей. И отношение старухи к двум девочкам было несправедливым. [sms]Но в сказках всегда добро торжествует над злом, пото­му что в них отражены народные представления о прав­де и справедливости. Праведным судьёй в нашей сказке становится волшебник Морозко. Мне кажется, что он чем-то похож на Деда Мороза, которого мы ждём каждый Новый год. Когда злая старуха отправила падчерицу в зимний лес, надеясь, что она там погибнет от холода, Мо­розко подверг девочку суровым испытаниям. Но что бы он с ней ни делал, она всё равно оставалась доброй и не­злобивой. Тогда Морозко полюбил эту девочку и щедро наградил её. И она вернулась домой живая и невредимая, да еще и с богатыми подарками. Старуха со своей доче­рью почувствовали зависть и захотели того же. Но злая девочка и в лесу ухитрилась так нагрубить волшебнику, что тот в наказание заморозил её насмерть. Это, конечно, чересчур жестокое наказание. Всё-таки она была ещё ма­ленькая и могла бы со временем исправиться. Я думаю, что такая судьба злополучной девчонки должна заставить читателя задуматься. Задуматься о том, как следует вести себя в жизни. Ведь зло рано или поздно будет наказано.