Напишите пожалуйста , что за аккорды в тональности соль мажор(знак фа диез): 1. Т5/3 2. Т6/4 3. Т6 4. Д5/3 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ МИНУТ ЭКЗАМЕН!!!!
Музыка
Напишите пожалуйста , что за аккорды в тональности соль мажор(знак фа диез): 1. Т5/3 2. Т6/4 3. Т6 4. Д5/3 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ МИНУТ ЭКЗАМЕН!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т53-соль си ре Т64-ре соль си Т6-си ре соль D53-сол си ре соль так??
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