Напишите пожалуйста , что за аккорды в тональности соль мажор(знак фа диез): 1. Т5/3 2. Т6/4 3. Т6 4. Д5/3 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ МИНУТ ЭКЗАМЕН!!!!

Музыка

Напишите пожалуйста , что за аккорды в тональности соль мажор(знак фа диез): 1. Т5/3 2. Т6/4 3. Т6 4. Д5/3 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ МИНУТ ЭКЗАМЕН!!!!

Автор: Гость