Пожалуйста помогите мне решить задачу За 20 м электропровода покупатель заплатил 160рублей Сколько нужно заплатить за 100 м такого же провода
Математика
Пожалуйста помогите мне решить задачу За 20 м электропровода покупатель заплатил 160рублей Сколько нужно заплатить за 100 м такого же провода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 ÷ 20 = 5 (раз) больше придётся купить 160 × 5 = 800 р. - придётся заплатить Ответ: 800 р
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