Пожалуйста помогите мне решить задачу За 20 м электропровода покупатель заплатил 160рублей Сколько нужно заплатить за 100 м такого же провода

Математика

Пожалуйста помогите мне решить задачу За 20 м электропровода покупатель заплатил 160рублей Сколько нужно заплатить за 100 м такого же провода

Автор: Гость