Срочно!!! помогите пожалуйста)0) 4 и 5
Алгебра
Срочно!!! помогите пожалуйста)0) 4 и 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) 3x2-6x+5=0 D=в2-4ас=36-60=-24 D<0 1+x2=0 x2=-1 x=+-1
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