Умоляю помогите1. Обозначьте стрелками направления завоевательных походов египе??ских войск. 2. Обведите границы Египетского царства около 1500 года до н.э. 3. Надпишите название азиатской реки, до которой доходили границы Егип...
История
Умоляю помогите1. Обозначьте стрелками направления завоевательных походов египе??ских войск. 2. Обведите границы Египетского царства около 1500 года до н.э. 3. Надпишите название азиатской реки, до которой доходили границы Египетского царства на севере (Евфрат). 4. Закрасьте кружочек, обозначающий город в Азии, который более полугода осаждали войска фараона Тутмоса, и надпишите название этого города (Мегиддо). 5. Закрасьте кружочек, обозначающий столицу Египта во времена фараона Тутмоса, и надпишите название этого города (Фивы). 6. Страны и полуостров, завоеванные фараонами за пределами Египта, обозначены на карте цифрами. Напишите их названия: 1. Нубия 2. Синайский полуостров 3. Палестина 4. Финикия 5. Сирия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по берегам реки Нил от первых порогов до Средиземного моря
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