Русский язык 3 класс упр116 текст описание, текстповествование или текст рассужден??е

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Русский язык 3 класс упр116 текст описание, текстповествование или текст рассужден??е
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