Кто такие ливийцы.... срочно ребят

История
Кто такие ливийцы.... срочно ребят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ливийцы (арабы Ливии) — арабскийнарод, основное население Ливии, общей численностью 4180 тыс. чел.,основное население Ливии (4160 тыс. чел.). Другие страны расселения: Испания — 12 Германия — 8 тыс. чел. Ливия — таким образом одна из наименее плотных наций в мире. 90 % населения живут в менее чем 10 областей, главным образом по побережью. 
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