Диалог про дружбу на тему в дружбе все равны пж срочно СРОЧНО срочно даю 25 баллов

Гость: Гость:

-Здравствуй, Маша -Привет, Камила. -Как ты? Как дела? -Все хорошо, а твои как? Сама как? -Аналогично. Камила. Слушай, как ты думаешь, что значит дружба? И почему дружбу считают вечным богатством? -Я думаю, потому что дружба - это великая ценность, подарок судьбы. Дружба помогает нам учиться, работать, жить. Она делает нас лучше, добрее, сильнее. Без друзей человеку просто не прожить. Иметь друга - великое благо и вечное богатство. А ты как думаешь? - Да, я думаю, что ты права. Спасибо, что ответила на вопрос.