Напишите 2-3 предложения на тему "небо на заре" плиииз очень надо завтра уже сдавать

Русский язык
Напишите 2-3 предложения на тему "небо на заре" плиииз очень надо завтра уже сдавать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На заре небо становится изумительного оттенка.Солнце  нежно просыпалось .На заре с восходом пробуждается вся природа.Такого великолепия я наблюдал(а) никогда!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Напишите пожалуйста , что за аккорды в тональности соль мажор(знак фа диез): 1. Т5/3 2. Т6/4 3. Т6 4. Д5/3 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЧЕРЕЗ ТРИД...
Ответить
Физика
Кинематика Фото снизу За ранее спасибо
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите мне решить задачу За 20 м электропровода покупатель заплатил 160рублей Сколько нужно заплатить за 100 м такого же провода
Ответить
Русский язык
Упражнения по русскому языку за 7 класс Спишите раскрывая скобки устно Объясните ??литное или раздельное написание не с причастиями упражнения 141
Ответить
Математика
Один рабочий работал 3 дня по 7 часов в день а другой 2 дня по 8 часов в день вместе они изготовили 481 деталей Сколько деталей изготовил Каждый ра...
Ответить