Напишите 2-3 предложения на тему "небо на заре" плиииз очень надо завтра уже сдавать
Русский язык
Напишите 2-3 предложения на тему "небо на заре" плиииз очень надо завтра уже сдавать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На заре небо становится изумительного оттенка.Солнце нежно просыпалось .На заре с восходом пробуждается вся природа.Такого великолепия я наблюдал(а) никогда!!!!!
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