Правами собственности являются 1.Владение,распоряжение,пользование 2.Владение,распределение,управление 3.Владение,потребление,распределение 4.Владение,распоряжение,потребление

Экономика
Правами собственности являются 1.Владение,распоряжение,пользование 2.Владение,распределение,управление 3.Владение,потребление,распределение 4.Владение,распоряжение,потребление
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-владения,распределения,управления
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