Срочно решить пример скобка открывается икс плюс 3013 скобка закрывается плюс 2222 равно 7162 решить двумя способами Спасибо

Математика
Срочно решить пример скобка открывается икс плюс 3013 скобка закрывается плюс 2222 равно 7162 решить двумя способами Спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+3013)+2222=7162 х+3013+2222=7162 х=7162-5235 х=1937
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