Улитка ползет со скоростью 20 метров в минуту черепаха со скоростью 20 метров секун??у кто пойдет больше расстояние улитка за 5 минут или черепаха за одну минуту

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Улитка ползет со скоростью 20 метров в минуту черепаха со скоростью 20 метров секун??у кто пойдет больше расстояние улитка за 5 минут или черепаха за одну минуту

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