Улитка ползет со скоростью 20 метров в минуту черепаха со скоростью 20 метров секун??у кто пойдет больше расстояние улитка за 5 минут или черепаха за одну минуту
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Улитка ползет со скоростью 20 метров в минуту черепаха со скоростью 20 метров секун??у кто пойдет больше расстояние улитка за 5 минут или черепаха за одну минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20×5=100 (м) 20×1=20 (м) 100-20=80 (м)
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