Как найти параметр прямоугольника и параметр квадрата
Математика
Как найти параметр прямоугольника и параметр квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр - это сумма всех длин сторон фигуры. Р прямоугольника= 2а *2б Р квадрата= 4а а, б - стороны
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