Какое слово лишнее а) носок мозоль георгин помидор б) ножницы дрожжи щипцы башмаки в) подлежащее глагол сущиствительное наречие г) брюки хлопоты дверцы вилы

Гость: Гость:

А) мозоль ж.р (остальные м.р). Б)башмаки есть и ед.ч и мн.ч ( у остальных только мн.ч) В)подлежащее- член предложения (остальные-части речи) г) дверцы -есть форма ед.ч( у остальных только мн.ч)