Какое слово лишнее а) носок мозоль георгин помидор б) ножницы дрожжи щипцы башмаки в) подлежащее глагол сущиствительное наречие г) брюки хлопоты дверцы вилы

Русский язык
Какое слово лишнее а) носок мозоль георгин помидор б) ножницы дрожжи щипцы башмаки в) подлежащее глагол сущиствительное наречие г) брюки хлопоты дверцы вилы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) мозоль ж.р (остальные м.р). Б)башмаки есть и ед.ч и мн.ч ( у остальных только мн.ч) В)подлежащее- член предложения (остальные-части речи) г) дверцы -есть форма ед.ч( у остальных только мн.ч)
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