Какое слово лишнее а) носок мозоль георгин помидор б) ножницы дрожжи щипцы башмаки в) подлежащее глагол сущиствительное наречие г) брюки хлопоты дверцы вилы
Русский язык
Какое слово лишнее а) носок мозоль георгин помидор б) ножницы дрожжи щипцы башмаки в) подлежащее глагол сущиствительное наречие г) брюки хлопоты дверцы вилы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) мозоль ж.р (остальные м.р). Б)башмаки есть и ед.ч и мн.ч ( у остальных только мн.ч) В)подлежащее- член предложения (остальные-части речи) г) дверцы -есть форма ед.ч( у остальных только мн.ч)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
И горький мёд сухой полыни и бледность звёздная в дали.На дочь любимую он смотрит ??енасмотрится.Напишите главные члены предложений