Натуральные числа это которые делятся на 2 без остатка?
Окружающий мир
Натуральные числа это которые делятся на 2 без остатка?
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