В квартире живут 4 человека на каждого из них приходится по 15 квадратных метров об??ей площади. Кухня занимает 1/6 квартиры, 1/5 коридор,туалет и ванная комната. Какова площадь жилых комнат*

Математика

В квартире живут 4 человека на каждого из них приходится по 15 квадратных метров об??ей площади. Кухня занимает 1/6 квартиры, 1/5 коридор,туалет и ванная комната. Какова площадь жилых комнат*

Автор: Гость