В квартире живут 4 человека на каждого из них приходится по 15 квадратных метров об??ей площади. Кухня занимает 1/6 квартиры, 1/5 коридор,туалет и ванная комната. Какова площадь жилых комнат*
Математика
В квартире живут 4 человека на каждого из них приходится по 15 квадратных метров об??ей площади. Кухня занимает 1/6 квартиры, 1/5 коридор,туалет и ванная комната. Какова площадь жилых комнат*
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