Подготовьтесь писать выборочное изложение на тему Как Гуля победила страх

Гость: Гость:

Чик-чик ножницами Жила-была девочка. Как-то раз говорит она своей бабушке: — Ты всё шьёшь-шьёшь, а мне не даёшь. Я хочу сама себе сшить платье. — Ну и шей, — сказала бабушка. — Только сперва не себе, а кукле. Достала она из ящика комода кусок ситцу, катушку, иголку, маленький напёрсток, ножницы и говорит: — Ну, теперь у тебя всё есть — и материя, и ножницы, и напёрсток, и нитки, и иголка. Одного только нет — умения. — Чего нет? — спрашивает внучка. — Умения. — А откуда же ты знаешь, бабушка, что нет? Я же ещё не пробовала. — Раз не пробовала — значит, и нет. — А что нужно, чтобы было умение? — Терпение. Вот подожди, я тебя поучу. — Ну, ещё ждать! — говорит внучка. — У меня же терпения не хватит! — Значит, не будет и умения. Ну ладно, шей. Только запомни — семь раз отмерь, один раз отрежь. Ушла бабушка, а девочка сделала всё наоборот — семь раз отрезала, один раз отмерила. Вышло два рукава, два карманчика, кушачок, воротничок и бантик. А платья не вышло. «Ладно, — думает девочка, — платье не вышло, передник выйдет. Карманчики и на передник пригодятся, кушачок — тоже. Только воротничок ни к чему, да это не беда. А если не понравится кукле, так она ведь ничего не скажет». Возилась-возилась девочка, да, видно, из двух рукавов и кушачка не сошьёшь передника. «Может, трусики выйдут? — Думает. — Сошью два рукава вместе — вот тебе и трусики. Большой кукле не подойдут — маленькой пригодятся». Сшила два рукава вместе, а трусов не вышло. «Ладно, — думает девочка, — надо шить чепчик. Из одного рукава — донышко, из другого — оборочку. А бантик — сверху». Сшила девочка, семь раз на кукле примерила — не получается чепчик. — Ладно, — говорит она своей кукле, — до сих пор была без чепчика, обойдёшься и сейчас. Лучше я тебе платочек сошью. Молчит кукла — значит, согласна. Разрезала девочка лоскуточки пополам, да не из всякого лоскуточка платочек выходит. Кривые вышли платочки. В это время бабушка вернулась. — Ну, как дела? — спрашивает. Молчит внучка. Посмотрела бабушка и сама увидела. — Что же ты, — говорит, — материю всю как лапшу изрезала? — А что из такой материи сошьёшь? — говорит девочка. — На платье слишком узка, на передник широка, на трусики тонка, на платочки велика… Ничего у меня не вышло. Только чик-чик ножницами выходит, а больше ничего! Засмеялась бабушка. — Чик-чик? — спрашивает. — Чик-чик. — А я и раньше это знала. Где нет терпения, нет и умения.