Из формулы радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, r = ab / a+b+c вы??азите и вычислите катет а, если катет b = 7,2, гипотенуза c = 7,8 и радиус вписанной окружности r = 1,2
Математика
Из формулы радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, r = ab / a+b+c вы??азите и вычислите катет а, если катет b = 7,2, гипотенуза c = 7,8 и радиус вписанной окружности r = 1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть еще одна формула для вычисления радиуса вписанной окружности для прямоугольного треугольника r=(a+b-c)/2. 2r=a+b-c a= 2r-b+c a=2*1.2-7.2+7.8 =3. Это решение проще. А по данной формуле получаем r*(a+b+c) = a*b ar+br+cr=ab br+cr= ab-ar a(b-r) = br+cr a=(br+cr)/(b-r) = r(b+c)/(b-r) a=1.2*(7.2+7.8)/(7.2-1.2) = 1.2*15/6=3.
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