Из формулы радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, r = ab / a+b+c вы??азите и вычислите катет а, если катет b = 7,2, гипотенуза c = 7,8 и радиус вписанной окружности r = 1,2

Математика
Из формулы радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, r = ab / a+b+c вы??азите и вычислите катет а, если катет b = 7,2, гипотенуза c = 7,8 и радиус вписанной окружности r = 1,2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть еще одна формула для вычисления радиуса вписанной окружности для прямоугольного треугольника r=(a+b-c)/2. 2r=a+b-c a= 2r-b+c a=2*1.2-7.2+7.8 =3. Это решение проще. А по данной формуле получаем  r*(a+b+c) = a*b ar+br+cr=ab br+cr= ab-ar a(b-r) = br+cr a=(br+cr)/(b-r) = r(b+c)/(b-r) a=1.2*(7.2+7.8)/(7.2-1.2) = 1.2*15/6=3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
сроочно пожалуйста решите умоляю мне это дали а я не пойму как делать и если не решу то 2 в четверти срочно пожалуйста, там нужно вставить нужные ф...
Ответить
Геометрия
В прямоугольной трапеции острый угол 60 гр большая боковая сторона и большее основание равны 20 см. найти меньшее основание
Ответить
Алгебра
Раскройте скобки 3x+(-y+5a) -7a-(-2b-3c) 12p-(2a-3b+7c)
Ответить
История
Помогите пожалуйста история 6 класс очень срочно
Ответить
Геометрия
Sin 7pi\12 вычислить
Ответить