Из города А в город В,расстояние между которыми 126км, автомобиль доехал за 2 ч.За ск??лько часов это расстояние проедет автобус,если его скорость меньше скорости автомобиля на 21км/ч?
Математика
Из города А в город В,расстояние между которыми 126км, автомобиль доехал за 2 ч.За ск??лько часов это расстояние проедет автобус,если его скорость меньше скорости автомобиля на 21км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
1. 126:2 = 63 км.ч - скорость автомобиля 2. 63-21 = 42 км.ч - скорость автобуса 3. 126:42 = 3 ч - время, нужное автобусу Ответ: за 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Қазақ тiлi
Другие предметы
Русский язык