Из города А в город В,расстояние между которыми 126км, автомобиль доехал за 2 ч.За ск??лько часов это расстояние проедет автобус,если его скорость меньше скорости автомобиля на 21км/ч?

Математика

Из города А в город В,расстояние между которыми 126км, автомобиль доехал за 2 ч.За ск??лько часов это расстояние проедет автобус,если его скорость меньше скорости автомобиля на 21км/ч?

Автор: Гость