Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км в ч через 12 ч из города А вылетел вертолет скорость которого в 7 раз больше скорости поезда и догнал поезд на половине пути от А до В Найди растояник между городами (Решите ...

Математика

Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км в ч через 12 ч из города А вылетел вертолет скорость которого в 7 раз больше скорости поезда и догнал поезд на половине пути от А до В Найди растояник между городами (Решите плиз арифметическим способом за ранее спасибо)

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