Из города А вышел автобус скорость, которого 40 км/ч. Спустя 45 мин. из города В на встречу автобусу вышла легковая машина, скорость которой равна 72 км/ч. расстояние между городами 310 км. Через сколько часов они встретятся ...
Алгебра
Из города А вышел автобус скорость, которого 40 км/ч. Спустя 45 мин. из города В на встречу автобусу вышла легковая машина, скорость которой равна 72 км/ч. расстояние между городами 310 км. Через сколько часов они встретятся Только прошу, можете оформить это уравнением, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 мин = 0,75 ч. Пусть х - время, через которое произойдёт встреча. Уравнение: 40 * (х + 0,75) + 72 * х = 310 40х + 30 + 72х = 310 40х + 72х = 310 - 30 112х = 280 х = 280 : 112 х = 2,5 2 способ (по действиям) 1) 40 * 0,75 = 30 (км) - расстояние, которое проедет автобус за 45 минут до выезда легковой машины; 2) 310 - 30 = 280 (км) - расстояние, которое они проедут вместе навстречу друг другу; 3) 40 + 72 = 112 (км/ч) - скорость сближения; 4) 280 : 112 = 2,5 (ч) - через 2 ч 30 мин они встретятся. Ответ: через 2,5 ч.
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