Из города А вышел автобус скорость, которого 40 км/ч. Спустя 45 мин. из города В на встречу автобусу вышла легковая машина, скорость которой равна 72 км/ч. расстояние между городами 310 км. Через сколько часов они встретятся ...

Алгебра

Из города А вышел автобус скорость, которого 40 км/ч. Спустя 45 мин. из города В на встречу автобусу вышла легковая машина, скорость которой равна 72 км/ч. расстояние между городами 310 км. Через сколько часов они встретятся Только прошу, можете оформить это уравнением, пожалуйста!

Автор: Гость